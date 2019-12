I vescovi polacchi e Greta. Con l’antisemitismo tutto bene? (Di martedì 31 dicembre 2019) Ora, tenuto conto che l’Inquisizione non c’è più, e dopo il cuius regio eius religio non è che un prete polacco possa pretendere di bruciare una ragazza svedese presumibilmente di fede luterana, per quanto di famiglia atea, per quel che dice dell’ambiente. Invece questo arcivescovo di Cracovia, mons Leggi la notizia su ilfoglio

