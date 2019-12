Capodanno da Alessandro Borghese? Il menù e il prezzo del cenone nel suo ristorante (Di martedì 31 dicembre 2019) Alessandro Borghese, figlio del produttore cinematografico Luigi Borghese e l’attrice di origini tedesche Barbara Bouchet, è famosissimo ormai. Classe 1976, ha inizialmente lavorato come chef sulle navi da crociera, affinando poi la sua cucina in ristoranti di Londra, San Francisco (dove è nato, ndr), Parigi, Milano e Roma, poi è arrivata la popolarità in tv. Il debutto sul piccolo schermo di Borghese risale al 2005 con il programma “Cortesie per gli ospiti” su Real Time, ma il suo programma di maggior successo è senza dubbio “Quattro ristoranti”, sfida tra ristoratori di una stessa città o zona che va in onda su Sky uno dal 2015, con repliche anche su Cielo e Tv8. Nel 2017, poi, lo chef Alessandro Borghese ha aperto il suo ristorante a Milano. “Il lusso della semplicità”, questo il nome del locale, si trova in viale Belisario 3, in zona ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

alex_toppi : Non tutto va buttato a #capodanno qualcosa va tenuto e ricordato @progettocresco @francescadip81 @TeatroStabileNa… - PieraToninelli : @AlePol65_2 Anche queste sono soddisfazioni ?????? Ciao Alessandro, buon capodanno ?? ???? - marina790805 : @alessandro_cant @SilvyaAaAaAa Buonanotte ora provvedo sperando che passa...a notti i capodanno ho anticipato... -