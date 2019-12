Bilancio 2020-2022: a Milano più fondi per scuole ed esenzione Irpef (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Comune di Milano ha presentato le linee guida per gli interventi del prossimo Bilancio triennale, che verrà illustrato in dettaglio dalla giunta il prossimo 17 gennaio. Nel Bilancio 2020-2022 Palazzo Marino ha infatti disposto maggiori fondi per settori come la manutenzione di scuole e strade, le agevolazioni per i disabili e l’aumento dell’esenzione dell’addizionale Irpef. Quest’ultima in particolare verrà innalzata esentando i redditi fino a 23mila euro annui. Milano: gli interventi nel Bilancio triennale All’interno del prossimo Bilancio triennale verranno anche stanziati maggiori fondi per la riduzione del debito e per la stabilizzazione della spesa corrente. Proprio quest’ultima si è attesta nell’ultimo anno intorno ai 797 milioni di euro. Sul fronte fiscale invece prosegue la lotto all’evasione, attraverso un miglioramento delle ... Leggi la notizia su notizie

PescaraCalcio : ?? VIDEO - IL BILANCIO DEL 2019 Sì, dobbiamo assolutamente migliorare le nostre 'prestazioni'???? Nel 2020 vogliamo… - Europarl_IT : Nel 2020 il Parlamento europeo tratterà il bilancio a lungo termine dell'UE, la nuova agenda digitale e la lotta al… - virginiaraggi : Con lo #SbloccaRoma 2020, il Bilancio di previsione approvato nella serata di ieri dall’Assemblea Capitolina,la cit… -