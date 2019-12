Basket, Final Eight Coppa Italia 2020: tutte le ipotesi in caso di parità in classifica (Di martedì 31 dicembre 2019) Va a chiudersi il cammino di qualificazione alla Final Eight della Coppa Italia di Basket 2020. L’appuntamento conclusivo si svolgerà a Pesaro dal 13 al 16 Febbraio 2020, al momento si sono garantite il diritto di parteciparvi cinque squadre: Virtus Segafredo Bologna, Banco di Sardegna Sassari, Germani Basket Brescia, AX Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi. Aperta dunque la battaglia per gli ultimi tre pass, fondamentale anche quella per le posizioni che stabiliranno il tabellone dei quarti di Finale. Andiamo a scoprire la lunga lista di tutte le ipotesi in caso di parità in graduatoria: ipotesi in caso di parità gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Ciamillo Leggi la notizia su oasport

RobertoModenes1 : @sarakaos82 @rosariograsso81 Tifosa di Basket sport vero e serio. A Milano avete già dato. Noi quest’anno si punta… - AnsaSardegna : Basket, Dinamo 2/a in un anno super. Chiuso con vittoria su Cremona e accesso a Final Eight C.Italia #ANSA - Pianeta_Basket : LBA - La volata per la Final Eight: tutte le ipotesi in caso di… -