Autostrade: pedaggi invariati nel 2020. Con alcune eccezioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Lo rende noto il Mit, spiegando che gli aumenti tariffari ci saranno solo per le società CAV 1,20%, Autovia Padana 4,88%, Bre.Be.Mi. 3,79% e Pedemontana Lombarda 0,80%. Inoltre si conferma l'ulteriore congelamento degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti per le società Concessionarie quali Strada dei Parchi, Autostrade per l'Italia e Milano Serravalle Leggi la notizia su firenzepost

