Alba Parietti, scelte di cuore: “Se mi guardassi direi ‘guarda sta str**za” (Di martedì 31 dicembre 2019) Alba Parietti racconta le relazioni sentimentali: oggi innamorata, nella vita ha vissuto diverse storie importanti Ospite de La Mia Passione, trasmissione in onda su Rai Tre, Alba Parietti parla a ruota libera, tra carriera e retroscena sentimentali. L’opinionista si dichiara attualmente innamorata. C’è una persona che le piace moltissimo a cui sta riservando il meglio di sé, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrebbe essere in grado di non tirarlo fuori stavolta. L’intervista di Alba Parietti è un contesto appropriato dove ricordare alcune tappe della sua vicenda sentimentale, partendo dal rapporto con Franco Oppini, un’unione dalla quale è nato il suo unico figlio Francesco. Si incontrarono la prima volta nel programma No Stop, quando Oppini era parte integrante dei Gatti di Vicolo Miracoli. La invitarono a teatro, lui la snobbava, poi una sera le chiese di accompagnarlo in albergo in ... Leggi la notizia su kontrokultura

