Vicenza, ecco la truffa del finto medico siriano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Dopo aver raccontato a un 55enne vicentino una storia drammatica, il finto medico gli ha spillato circa 130mila euro. Ma non sarebbe la prima truffa di questo tipo Si è accorto della truffa quando ormai era troppo tardi: quell'uomo che gli sembrava tanto affidabile era già scomparso nel nulla con i suoi 130mila euro. L'inganno è iniziato tre mesi fa quando un 55enne residente a Vicenza ha incontrato all'esterno di una filiale del Gruppo Unicredit un uomo siriano. Il truffatore si era presentato come un medico con una triste storia alle spalle: scappato dalla città di Aleppo in Siria a causa della guerra, stava cercando aiuti per il figlio gravemente malato. Il medico siriano ha spiegato al 55enne di essere fuggito dal suo Paese dopo essere rimasto vedovo. Ma non è finita qui. L'uomo ha anche raccontato di avere un figlio gravemente malato e in attesa di un ... Leggi la notizia su ilgiornale

