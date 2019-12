Tra "bucket list" e i "30 viaggi da fare prima dei 30", il web ha rovinato il modo di viaggiare? (Di lunedì 30 dicembre 2019) Questo post è apparso per la prima volta su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoIl ricordo preferito di Caroline risale a un viaggio del 2017 allo Yellowstone National Park in compagnia della sua migliore amica. Le due si sono svegliate alle 4 per poi percorrere i novanta minuti che separano la città di Jackson Hole dalla rinomata riserva naturale. Sulla strada, si sono fermate a fare colazione in un bar e hanno ammirato il sorgere del sole. “La cosa più bella che abbia mai visto in vita mia; la consapevolezza di avere ancora un intero viaggio davanti ha reso il tutto ancora più magico,” afferma.Erano mesi che pianificava quel momento. Facendo ricerche online, spulciando tra foto su Instagram e Twitter, leggendo tutto quello che le capitava a tiro. Di fatto, la stessa prassi che segue prima di visitare un qualsiasi posto ... Leggi la notizia su huffingtonpost

