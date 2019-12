Snapchat lancia un cartone animato sui Bitmoji (Di lunedì 30 dicembre 2019) Snapchat annuncia Bitmoji TV (fonte: Snapchat) Da febbraio 2020 l’avatar Bitmoji di Snapchat diventerà il protagonista di una serie di cartoni animati full-motion, ribattezzata Bitmoji Tv. I Bitmoji sono nati come avatar cartoon, da creare con un’applicazione inizialmente legata a Facebook che permetteva di generare fumetti con protagonisti gli avatar degli utenti. Nel 2016 Snapchat ha acquistato la società dei Bitmoji, Bitstrips. Finora i Bitmoji erano stati impiegati principalmente come adesivi nelle chat, e avevano fatto qualche comparsa in brevi strisce a fumetti personalizzabili, ma di fatto non gli era mai stata data molta importanza, relegandoli a una semplice funzionalità di Snapchat. Ora, con la creazione di episodi di animazione originali incentrati sul Bitmoji, tutto cambia: a partire da febbraio del prossimo anno, Snapchat creerà un nuovo format imperniato sull’avatar ... Leggi la notizia su wired

