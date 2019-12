Notte di Capodanno “ideale per concepire un figlio, soprattutto in Sicilia e Liguria” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Notte di Capodanno ideale per concepire un figlio: l’ultimo giorno dell’anno è quello più fecondo. Ad aiutare, probabilmente, il relax delle ferie e l’entusiasmo della festa, ma soprattutto l’allungamento delle ore di luce e il raggiungimento della temperatura notturna ideale, che si verifica specialmente in alcune aree del Paese, Sicilia e Liguria soprattutto: lo ha spiegato all’AdnKronos Salute Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta. “Se si pensa che il rapporto luce/buio è il più importante sincronizzatore per gli esseri viventi, è evidente l’effetto di un numero maggiore di ore di luce anche per la fertilità“, sottolinea Farnetani. La luce “stimola la funzionalità ormonale della donna, mentre temperature notturne miti ‘aiutano’ gli spermatozoi, danneggiati invece dal caldo eccessivo e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

MarioRomano65 : Per la notte di Capodanno no ai botti, sì alle botti - butterflyyjoel : Domani passerò un capodanno mooooooolto lungo Mangerò assieme alle mie amiche e poi andremo in piazza a vedere radi… - WalterGualtieri : RT @red_mask9: Consigli per la notte di Capodanno. -