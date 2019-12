Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Un video è diventato virale durante le feste natalizie: unla parolacon Mein Kampf e, al posto di un videogioco,al nipote il saggio del 1925 di. “Ma cos’è questo?”, chiede una voce francese fuori campo nella clip. Una scena surreale, ma costruita. Come ha spiegato chi ha diffuso le immagini, il comico Yann Stotz, si tratta infatti di una gag messa in scena proprio per sottolineare l’assonanza tra le due parole. “Tre anni fa hoto a mio figlio una copia di– ha spiegato al giornale 20 Minuti – E ho pensato ‘è divertente che suoni simili a Mein Kampf’. Così quest’anno ho stampato una copia della copertina del saggio e l’ho attaccata sopra a undi Jules Verne per girare il video”. L'articolocon “Mein Kampf” e ...

TutteLeNotizie : Nonno confonde Minecraft con “Mein Kampf” e regala al nipotino il libro di Adolf Hitler. Ma… - Noovyis : (Nonno confonde Minecraft con “Mein Kampf” e regala al nipotino il libro di Adolf Hitler. Ma è uno scherzo (di catt… - ilfattovideo : Nonno confonde Minecraft con “Mein Kampf” e regala al nipotino il libro di Adolf Hitler. Ma è uno scherzo (di catti… -