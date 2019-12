La Napoli greca in 3D | l’antica Neapolis ricostruita in un video

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Latorna a rivivere in 3D: la ricostruzione di Marco Mellace sul proprio canale YouTube. Si tratta della ricostruzione dell'antica città fondata dai greci, con il fiume Sebeto a delinearne i confini ed il monte Vesuvio, non ancora squarciato dalle eruzioni e diviso dal monte Somma, ben visibile sullo sfondo.

SerioPositivo : RT @NapoliCapitale: Video. Napoli al tempo dei greci: la prima ricostruzione della città in 3D - NapoliCapitale : Video. Napoli al tempo dei greci: la prima ricostruzione della città in 3D - Turismo_Napoli : Le #Catacombe di #Napoli sotto il Rione Sanità, tra la Neapolis greca e la città di oggi non ci sono millenni, ma m… -