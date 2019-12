Fioramonti lascia i Cinque stelle | va al misto

Lucia Azzolina - chi è la preside in pole position al Miur per il posto di ministro lasciato da Fioramonti : La sottosegretaria all’Istruzione del Movimento Cinque Stelle è un’esperta di scuola: due lauree, è diventata dirigente scolastico lo scorso agosto. Ha denunciato di aver ricvuto minacce di morte per il decreto salva-precari

Fioramonti lascia l’Istruzione. In Manovra non ci sono fondi per la scuola. Le dimissioni del ministro in una lettera indirizzata a Conte : Il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La decisione sarebbe legata alla mancanza nella Manovra di fondi per la scuola, l’Università e la ricerca, per cui già dai primi giorni del suo mandato aveva chiesto risorse per 3 miliardi di euro. Fioramonti a ottobre aveva annunciato che si sarebbe dimesso spiegando che “la ...