È nato Liam | il figlio di Alessio Allegri | il campione di basket morto per un infarto a

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Era felice per l’arrivo del primo. Purtroppo però non ha potuto vederlo nascere., il giocatore della Osl Garbagnate vittima di un attacco cardiaco a soli 37 anni il 15 dicembre eil giorno dopo a Milano, non ha potuto assistere alla nascita del piccolo, venuto alla luce il 28 dicembre alle 2 di notte. La morte di, soprannomiKoeman, ha scosso la comunità: d’altronde per vent’anni aveva allei ragazzi delle giovanili e l’arresto cardiaco lo ha colpito proprio nel palazzetto sportivo di Rho. Per aiutare la famiglia a far fronte alla tragedia è stata attivata una raccolta fondi con lo scopo di sostenere il futuro del bimbo. La pagina web #Koeman6persempreconè stato invece creata dagli amici allo scopo di raccogliere le centinaia di messaggi d’amore e di vicinanza che sono ...

