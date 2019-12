Bitonto, abbattute le luminarie contro la mafia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il sindaco su Facebook: "Le iniziative culturali si ripeteranno ossessivamente proprio dove dimostrate che vi stiamo dando fastidio" Un fatto che ha sconvolto l'intera comunità a Bitonto, un Comune di 55mila abitanti in provincia di Bari. Durante la notte sono state distrutte a sassate, da ignoti, alcune luminarie appese tra i vicoli del borgo antico contro la mafia. Come si vede dalla foto, le luci riportavano una scritta importante: "La mafia uccide, il silenzio pure". Erano state inaugurate in memoria di Anna Rosa Tarantino, la donna di 84 anni vittima innocente di un agguato tra esponenti della mafia locale. Era il 30 dicembre del 2017, Anna Rosa camminava tra i vicoli in calce bianca quando, all'improvviso, venne freddata da due sicari. Non era lei, però, che doveva morire, fu un errore, la donna si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma si ... Leggi la notizia su ilgiornale

