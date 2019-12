Batterio killer uccide attore di una serie Netflix (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sebastian Ferrat, il cattivo delle soap, è morto a soli 41 anni. L’attore messicano è venuto a mancare nelle scorse ore a causa di un’infezione scaturita da un Batterio killer presente nella carne di maiale. A quanto pare, il divo delle serie tv, aveva cominciato a mostrare i primi sintomi di malessere nei mesi scorsi. Già ad ottobre si era recato presso i centri specializzati per ricevere le cure necessarie a curare questa brutta infezione. Le cause di questo tragico avvenimento sarebbero riconducibili alla cattiva conservazione o scarsa cottura della carne. L’infezione ha piano piano compromesso gli organi, arrivando fino al cervello e i medici, dopo due mesi di ricovero, hanno potuto fare ben poco per salvarlo. Le notizie riportate dalle testate sudamericane fanno emergere la riservatezza con la quale lui stesso e la famiglia hanno affrontato il dramma: “Ferrat, ... Leggi la notizia su trendit

