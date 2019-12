Auto contro un albero L’auto si spezza in due | 45 muore | ferito l’amico

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Incidente mortale domenica poco dopo le 11 in via Tito Speri a Scorzè. Due persone sono rimaste coinvolte in una fuoriuscitanoma – l’è finita prima in un canale di scolo e poiun– e il passeggero ha perso la vita. La vittima è un uomo di 45 anni di Martellago, Inglis Libralesso.gravemente il conducente, 34 anni, veneziano. Inglis era un appassionato di motori e molto noto in quell’ambito anche per la sua attività professionale della 4S Racing Srl, ricambi ed accessori pertuning, con sede proprio in via Tito Speri 4 a Scorzè dove è avvenuto l’incidente mortale. I due viaggiavano a bordo di una Golf Gti che, nell’impatto con un, si èta in due. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza la Volkswagenta a metà ed estratto i due uomini. Inglis Libralesso è morto sul colpo.Come ...

