Amalfi-Salerno, attivi i traghetti per aggirare le frane (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – E’ ripartito lunedì 30 dicembre, anche ‘da’ e per Salerno, il servizio-traghetti #viamare deciso in sede di Prefettura al fine di arginare le limitazioni alla viabilità sulla strada statale Amalfitana. Passate anche le condizioni di maltempo che hanno determinato alcune lungaggini, la Travelmar di Marcello Gambardella ha potuto effettuare il primo servizio così come da programmazione con le modalità di seguito elencate. L'articolo Amalfi-Salerno, attivi i traghetti per aggirare le frane proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

TgrRai : #Salerno, #frane in costiera: pendolari al lavoro con il traghetto che ferma a Maiori e Amalfi. Altri video dal… - LeonardoCalab10 : RT @robertis_emilia: Quando la notte si raccoglie sulle nostre fronti e si riempie di silenzio.. non c’è più posto per le parole. Pierlui… - dantonio_luca : RT @robertis_emilia: Quando la notte si raccoglie sulle nostre fronti e si riempie di silenzio.. non c’è più posto per le parole. Pierlui… -