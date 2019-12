Zanetti arrabbiato per il risultato | “Non voglio fare un grande calcio e non vincere”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Paoloal termine dell’impegno di campionato che ha visto l’Ascoli essere ospite del Benevento. L’allenatore di Valdagno ha commentato la prestazione della sua squadra, scesa in campo questa sera al “Ciro Vigorito” per affrontare i giallorossi di Filippo Inzaghi. Questi i temi affrontati in conferenza stampa dal tecnico della compagine bianconera. Prestazione – Mi viene difficile commentare un quattro a zero. Ci sono state cose positive, la squadra ha disputato un ottimo primo tempo, con coraggio e con voglia di mettere in difficoltà uno squadrone. Abbiamo creato le nostre occasioni ma non siamo stati concreti. Il Benevento è stato invece super concreto, ilè talmente rotondo che viene difficile vedere le cose positive. Provo un pizzico di vergogna, non è mai bello perdere ...

