Sci alpino | Dominik Paris illude | poi sbaglia in slalom A Pinturault la combinata di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Pronostico rispettato nelladi Bormio. Alexistrionfa nella manche die conquista il nono successo (26° in totale) della carriera in Coppa del Mondo in questa specialità. Il francese era stato molto bravo in super-G, chiudendo a 9 decimi dai velocisti, e poi ha rimontato tra i pali stretti grazie ad una manche sempre all’attacco e chiusa con il tempo di 58”17.ha rifilato quasi un secondo e mezzo (+1.48) ad Aleksander Aamodt Kilde, staccato alla fine di 51 centesimi dal vincitore. Il norvegese è stato veramente bravissimo ine festeggia la conquista della vetta della classifica generale di Coppa del Mondo, superandoche era balzato al comando dopo la vittoria di ieri in discesa. Sul podio ci sale anche lo svizzero Loic Meillard, che ha perso oltre sette decimi da, chiudendo poi al terzo posto con 56 ...

Fisiofficial : DOMINIK PARIS MOSTRUOSO! VINTA ANCHE LA SECONDA DISCESA DI BORMIO! IL CAMPIONE ALTOATESINO CONQUISTA LA VETTA DELLA… - Gazzetta_it : #Sci #Paris da urlo: è il quinto centro a #Bormio, vola in testa alla Coppa - Fisiofficial : L'ITALIA SORRIDE ANCHE TRA LE DONNE: MARTA BASSINO È SECONDA NEL GIGANTE DI LIENZ VINTO DALLA SHIFFRIN! BRIGNONE AI… -