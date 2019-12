Pensioni di invalidità e reversibilità | tagli in arrivo nel 2020? Falso | i limiti al

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) “ano lea vedove e invalidi. Macelleria sociale del governo” (Il Giornale, 29 dicembre). La notizia di una presunta “scure” su assegni diai superstiti, pubblicata in prima pagina dal quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, rimbalza sui social da domenica mattina. Complici i tweet indignati dell’ex ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana e della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ma davvero, come commenta Il Giornale, il governo Conte ha varato “quasi di nascosto, come strenna di capodanno“, un “decreto” che prevede “dal gennaio delilo delledelle vedove e ilo delleagli invalidi, quando superano determinate soglie rispetto alle minime”? No: quel “o” è semplicemente un limite al cumulo con redditi superiori a certi ...

