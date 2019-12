Nintendo Switch è stato nominato in Francia come il dispositivo più fragile del 2019

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 29 dicembre 2019) La rivista francese 60 Millions De Consommateurs ha eletto, tramite un sondaggio rivolto ai consumatori, la consoleil prodotto tecnologico piùdel.Il motivo principale di questa scelta,cita la rivista, non è proprio legato alla console in se, bensì ai suoi Joy-Con, i due controller posti ai lati della console.sicuramente ricorderete, il problema più famoso dei Joy-Con diè il famoso "drift", caso in cui l'analogico non risponde più ai comandi del giocatore e agisce per conto suo, causato da un difetto di costruzione.Dato che il Joy-Con Drift ha colpito un numero impressionante di utenti ed è tutt'ora segnalato al servizio clienti di, si tratta di un difetto esteso e non ancora pienamente risolto, dato che in alcuni casi ha colpito perfino l'ultimo modello di, la versione Lite.Leggi altro...

Eurogamer_it : #NintendoSwitch è stato eletto in Francia come 'dispositivo più fragile del 2019'. - Multiplayerit : Ring Fit Adventure per Nintendo Switch, storie di giocatori - AuroraLupiani : ?? ?? Parti per grandi avventure con questa selezione di epici JRPG, disponibili per l'acquisto nell'#eShop di… -