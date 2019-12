Il Molo Rosso 2 su Rai2 dal 7 gennaio | in anteprima mondiale | la seconda stagione in

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il debutto de Il2 susarà un': laed ultimadella serie spagnola con Alvaro Morte debutterà in Italia prima che altrove, addirittura prima che in Spagna dove è stata prodotta e girata, tra Valencia e il meraviglioso scenario naturale del Parco Naturale dell'Albufera. La programmazione de Il2 suparte il 7, in prima serata dalle 21.10, con i primi due degli otto episodi inediti dellaconclusiva. In Spagna, dove la serie va in onda sulla piattaforma Movistar+, ladebutterà solo venerdì 17, dunque quella italiana sarà a tutti gli effetti un'. Suè già in rotazione il promo della nuova, che sarà anche quella conclusiva per il thriller sentimentale creato da Alex Pina ed Esther Martínez Lobato, gli showrunner del fenomeno Netflix La Casa di Carta. ...

