Calciomercato Napoli | Fabian Ruiz vuole il Real Madrid | ma Aurelio De Laurentiis impone

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 29 dicembre 2019) Uno dei giocatori più in vista sul palcoscenico delinvernale continua ad esseredel. Il centrocampista spagnolo sembra confermare sempre più la volontà di andare via e avrebbe già avviati contatti con ilsi sentirebbe spesso con il compagno di Nazionale Dani Ceballos informandosi sulla città e sui metodi di allenamento. Si tratterebbe di un salto di qualità non indifferente per il giocatore. Il sogno di ogni iberico è quello di giocare nel. In ogni caso, ilnonperderlo così facilmente.Desi sta affrettando per rinnovare il contratto die inserire una clausola rescissoria da 180 milioni di Euro. Si tratterebbe di una mossa utile a tutelare il club in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League. La situazione in classifica non è idilliaca per gli ...

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, obiettivo #Lobotka per il centrocampo - GoalItalia : De Sciglio per Hysaj: Juve e Napoli si scambiano i terzini? ?? - Gazzetta_it : #Napoli, adesso tutto su #Lobotka: un affare da 25 milioni #mercato #calciomercato -