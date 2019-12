Bus Atac in fiamme su via Cristoforo Colombo | “Era in servizio da 17 anni”

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il mezzo viaggiava senza passeggeri, diretto al capolinea di Ostia dove doveva prendere. Il conducente è uscito indenne dall'abitacolo. In 48 ore è il secondo bus dell'distrutto da un incendio. Dall'inizio del 2019 sono stati 23 i mezzi del trasporto pubblico interessati da incendi a Roma, nel 2018 erano stati 49.

MediasetTgcom24 : Roma, drogati si mettono alla guida dei bus: licenziati due autisti Atac, erano al loro primo giorno di lavoro… - xavistore : @SkyTG24 Atac: '23 casi nel 2019' 'Non c'è stato nessun problema per le persone. La vettura era in servizio da 17… - juancar80 : RT @SkyTG24: #Roma, in fiamme un bus Atac nella notte: nessun ferito -