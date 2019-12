Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’aumentocaldi fa aumentare il rischioin montagna perché la neve è meno “stabile“. A sottolinearlo con l’AGI è ildel Cnr, Antonello Pasini, dopo la notizia delle ultime slavine: una, in Val Senales in Alto Adige, che ha ucciso una donna e 2 bambine di 7 anni, e un’altra sulle Alpi Sarentine. E per questo serve “più cultura del rischio. Seguiamo i grandi vecchi che dicevano che la montagna va rispettata” invita l’esperto. “La temperatura sempre maggiore e la neve molto pesante – sottolinea Pasini – fanno sì che l’assestamento di questa neve sia meno stabile. A volte succede che nevichi per un’ondata di freddo e che poi, invece, ci sia un’ondata di caldo, e questo può provocare il fenomeno delle”. “In alcune zone ci sono eventi precedenti ...

GradCarre : RT @Agenzia_Italia: Perché aumenta il rischio #valanghe - intervista ad Antonello Pasini, climatologo del Cnr - news_confusenet : Valanghe, il climatologo: “Colpa dell’aumento degli influssi caldi” - zazoomnews : Valanghe il climatologo: Colpa dellaumento degli influssi caldi - #Valanghe #climatologo: #Colpa -