Somalia | autobomba esplode a un checkpoint a Mogadiscio Al-Jazeera | “Almeno 30 morti”

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un’è esplosa questa mattina in un affollato posto di controllo alla periferia della capitale della. La tv satellitare al-parla di almeno 30 morti. I feriti sarebbero decine. Tra le vittime anche bambini e studenti universitari, come ha confermato il sindaco Omar Mohamud Mohamed, citato da Radio Dalsan, un’emittente locale. Abdirizak Mohamed, ministro della Sicurezza nazionale fino al 2017 e oggi membro del Parlamento, su Twitter scrive: “Sono stato informato della morte di oltre 90 persone, tra cui 17 agenti di polizia somali, 73 civili e 4 stranieri“. Secondo la ricostruzione del portavoce del governo, Ismael Mukhtar Omar, un attentatore suicida al volante di un’è entrato in azione vicino a unlungo Afgoye Road alla periferia di, come ha spiegato all’agenzia Xinhua. L’attentato non è stato ...

