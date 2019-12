Monteu Da Po | “non ho i soldi per bollette e metano auto | chiudo la Chiesa”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ada Po la parrocchia è in crisi: mancano fedeli e fondi. Il contatore del gas è sigillato per un debito di 6 mila euro e il parroco si dispera e chiede aiuto. E’ riuscito a celebrare la Messa di Natale nonostante i brividi per il freddo, ma la situazione sta diventando insostenibile, per … L'articoloDa Po: “non ho iperla Chiesa” proviene da www.meteoweek.com.

