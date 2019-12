Luis Alberto predica calma | «Scudetto? È ancora presto»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Intervistato da Marcahatoriguardo alle possibilità di vincere loda parte della Lazioha parlato a Marca, tracciando un bilancio della prima parte di stagione della Lazio impreziosita dalla vittoria della Supercoppa Italiana. JUVE – «Lazio bestia nera della Juve? Non direi. Loro hanno cominciato molto forte, non ci hanno regalato nulla. C’era un titolo in palo con la Supercoppa, però siamo riusciti a vincere in campionato e sapevamo che potevamo ripeterci anche in coppa».– «È, procediamo un passo alla volta. Parlare diora ci distrae soltanto. Essere in lotta sarebbe un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti». 2020 – «Spero di continuare così. C’è qualcosa che mi entusiasmerebbe: andare agli Europei, ma non dipende solo da me. Ci sono tanti altri giocatori ...

pisto_gol : Lazio-Juventus 3:1 La Lazio vince meritatamente la SuperCoppa Italiana, in vantaggio con Luis Alberto, subisce il p… - Eurosport_IT : LA SUPERCOPPA ITALIANA È DELLA LAZIO! ???? Segna Luis Alberto, pareggia Dybala, poi Lulic e Cataldi fanno 3-1: la La… - juventusfc : 16' | Lazio in vantaggio. Rete di Luis Alberto. #JuveLazio [0-1] #SupercoppaItaliana -