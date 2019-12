La rivincita di Antonella Clerici | torna a Sanremo e riparte con Ti lascio una canzone

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 28 dicembre 2019)si prende la suain tv dopo un periodo difficile. La conduttrice sarà ae guiderà la nuova edizione di Tiuna. La conferma arriva proprio dalla diretta interessata che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha annunciato il suo ritorno in televisione. La prima apparizione della presentatrice sarà adove condurrà una delle serate insieme ad Amadeus. Il direttore artistico del Festival infatti ha affermato che sarà affiancato nel corso delle cinque serate da dieci donne dello spettacolo, due per ogni appuntamento. In uno di questi vedremo lasul palco dell’Ariston. “? Penso proprio che ci andrò – ha detto -, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata!”.esce da un periodo difficile, iniziato dopo l’addio alla Prova del Cuoco, oggi condotta da Elisa ...

