Il portiere del Rosolini è morto in un incidente d' auto 

(Di sabato 28 dicembre 2019) In unstradale in provincia di Siracusa èil19enne delNino Malandrino. Nello schianto sono rimasti feriti altri due calciatori che viaggiavano con lui sulla strada provinciale Pachino-: i giovani di 20 e 23 anni sono stati trasportati all'ospedale "Di Maria" di Avola dove sono ricoverati in prognosi riservata. I tre, a bordo di una Fiat 500, stavano rientrando da, quando nella notte, intorno alle 3, il mezzo è uscito fuori strada schiantandosi contro un muretto in contrada Luparello di Pachino.

