Gesù gay per Netflix | esplode il caos e la polemica

(Di sabato 28 dicembre 2019)gay per, in Brasile è bufera, scoppia lasul film La prima tentazione di Cristo Scoppia la bufera in Brasile per il film La tentazione di Cristo.diventa gay pere la cosa non piace ai vertici della Chiesa cattolica. Negli ultimi giorni sono state forti anche le critiche dell’opinione pubblica e del governo guidato da Jair Bolsonaro. Il film comico brasiliano è improntato sul Messia che intrattiene una relazione omosessuale e porta il fidanzato dalla famiglia. La cosa però non piace ed è stata anche creata una petizione aper eliminare il film dalla piattaforma. Nella trama del filmnon solo è gay, ma è addirittura in coppia, una cosa del tutto assurda per tutti i cattolici. Infatti, come è risaputo,Cristo fu sempre celibe, anche se alcuni studiosi sostengono che abbia avuto una relazione con la Maddalena.gay un vero affronto a ...

