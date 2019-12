Tecnologia | l’iPhone XR è lo smartphone più venduto al mondo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Per il 4° trimestre consecutivo l’iPhone XR è lopiùnel: lo rilevano gli analisti di Counterpoint Research, che hanno diffuso la classifica delle vendite relativa al periodo luglio-settembre 2019. Nel terzo trimestre l’iPhone XR ha rappresentato il 3% delle vendite globali di, e ha contribuito per oltre un quarto alle vendite complessive di Apple. Al secondo posto troviamo il Galaxy A10 di Samsung, in terza l’A50, e l’A20 in settima. Al 4° posto Oppo con loA9, al 6° l’A5s, e all’8° l’Oppo A5. Sesto l’iPhone 11 lanciato sul mercato a settembre. Al 9° posto Xiaomi con il Redmi 7A, e al 10° posto troviamo Huawei con il P30.L'articolo: l’iPhone XR è lopiùalMeteo Web.

AppleNews_it : RT @pcexpander: Xiaomi presenta un mouse e la tastiera wireless che vorreste trovare sotto l’albero (foto)#pcexpander #cybernews #android #… - pcexpander : Xiaomi presenta un mouse e la tastiera wireless che vorreste trovare sotto l’albero (foto)#pcexpander #cybernews… - tonizuzzu : 'BUONASERATA MONDOOOO...SE PENSI CHE LA TECNOLOGIA PRENDA IL POSTO DELLA CARTA...PROVA A PULIRTI IL CULO...CON L'IPHONE'...LOLA -