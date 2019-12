Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– LeProvinciali di, unitamente alleArte e Spettacolo, esprimonoper la prematuradi MarilinaScolastico dell’IIS “Lombardi” di Airola. La ricorda così il PresidenteProvinciali, Danilo Parente: “Abbiamo appreso da pocotriste ed inaspettata notizia. È una grande perdita sia per l’istituto che ha guidato in questi anni sia per la comunità nella quale operava. Unadalla grande umanità, sempre disponibile e pronta ad impegnarsi per il benecollettività. Abbiamo avuto il piacere e l’onore di organizzare diverse attività insieme, tra cui il Cammino di Riconciliazione e Pace. Lascia in eredità un’esperienza fatta di professionalità e grande umanità”. Si unisce alanche Carmine Ruggiero, PresidenteArte e Spettacolo di: ...

amnestyitalia : A 47 mesi dalla scomparsa di Giulio Regeni ricordiamo #Regenifiles, una piattaforma dove chiunque, in modo anonimo… - robertosaviano : Caro @marcocappato, la tua assoluzione per aver aiutato dj Fabo è un dono che ci hai fatto e di cui ti saremo sempr… - anteprima24 : ** Scomparsa della dirigente #Cirillo, il cordoglio delle #Acli ##Benevento ** -