Salerno | il monossido di carbonio uccide due immigrati africani

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ignazio Riccio Gli stranieri, con regolare permesso di soggiorno, sono stati ritrovati la mattina seguente da un loro amico, che ha bussato alla porta senza ricevere risposta Sono morti nel sonno, durante la notte, uccisi daldiesalato da un braciere ardente. La tragedia è accaduta in un bed and breakfast di Pontecagnano, nel Salernitano, dove due stranieri, Georges Simon Adjab, 38 anni, e Suzanne Nicole Nkott, 41 anni, entrambi originari del Camerun, hanno perso la vita. I due, con regolare permesso di soggiorno, sono stati ritrovati la mattina seguente da un loro amico, che ha bussato alla porta senza ricevere risposta. A quel punto l’uomo ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine e al 118. Sul posto è giunta un’ambulanza preceduta da una pattuglia dei carabinieri di Battipaglia. Forzato l’ingresso di casa, i militari e gli operatori sanitari non hanno ...

