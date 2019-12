Regionali in Calabria | è ufficiale | Occhiuto Fi si ritira dalla corsa

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Marionon correrà per lein. Il sindaco di Cosenza ha accolto l’invito rivolto dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e ha deciso dire la propria candidatura. «Non ci sono le condizioni per portare avanti da soli il progetto di cambiamento della Regioneche avevamo in mente, con la speranza di una vittoria elettorale», scrive su Facebook. E aggiunge: «La miasolitaria sarebbe sembrata quasi una ritorsione o una ripicca; e io sono abituato a costruire, non a distruggere». Il centrodestra insi stringe dunque attorno alla candidata Jole Santelli, sempre Forza Italia, a cuisi rivolge nel post su Facebook: «Ho proposto alla candidata a presidente Santelli di recepire nel suo programma quelle idee su cui tanto avevamo puntato riguardo alla svolta ecologica e ai nuovi investimenti creativi e ...

