Prosegue “Fiabe per Luci d’Artista” | all’Augusteo c’è “Miracolo a Notre Dame”

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNon sarebbe Natale senza una favola, un racconto da vivere e ascoltare, sognare e cantare insieme alla propria famiglia. Ed è per questo che, anche quest’anno, si ripete la magia diper, giunta alla sua quarta edizione. Il mini cartellone, messo in piedi dalla Compagnia dell’Arte di Antonello Ronga, grazie al sostegno di Confcommercio Campania – sede di Salerno e Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno rientra tra gli eventi organizzati in occasione did’Artista. Sono cinque i family show in programma al Teatro Augusteo di Salerno, ogni domenica, fino al 6 gennaio 2020, durante il periodo delle feste più caldo che va dall’Immacolata alla Befana. Dopo il grande successo delle scorse domeniche, il quarto appuntamento è fissato per domenica 29 dicembre, con lo spettacolo, alle ...

