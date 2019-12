Intesa Sp | accordo con Google Pay per pagamenti in mobilità

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Milano, 27 dic. (Adnkronos) – Da oggiPay è disponibile per i clientiSanpaolo possessori di dispositivi Android. Si completa così, si spiega dalla banca, la proposta delle soluzioni che consentono iin. Già diffuso a livello internazionale,Pay è compatibile per isu tutti i Pos contactless ed è utilizzabile anche su numerose app e siti web per gli acquisti on line. è disponibile su tutte le carte di credito, le carte prepagate e le carte di debito con circuito internazionale emesse dal gruppoSanpaolo. Grazie alla nuova partnership conSanpaolo annovera nella propria offerta tutte le principali soluzioni di pagamento tramite smartphone o wearable disponibili sul mercato, offrendo ai propri clienti la possibilità di gestirle direttamente da Xme Pay, il portafoglio digitale nell’appSanpaolo ...

passione_inter : L'agente di Xhaka rivela: 'Raggiunto l'accordo con l'Herta Berlino, manca l'intesa tra i club' -… - genovesergio76 : Intesa Sanpaolo sigla accordo con Sisal: la banca arriva in tabaccheria – QuiFinanza - StampaFin : Accordo Intesa Sanpaolo-Sisal, la banca approda in tabaccheria La NewCo offrirà una gamma di servizi finanziari di… -