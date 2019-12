Il Campionato fa 90 | Rai 2 celebra la Serie A con un quiz in prima serata

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Luca e Paolo con Mia Ceran LaA di calcio compie 90 anni (lastorica annata è datata stagione 1929/1930) e Rai 2 ha deciso di festeggiarla con una speciale– domenica 29 dicembre a partire dalle 21.05 – dal titolo Ilfa 90. Alla conduzione una squadra, quella di Quelli che il Calcio: Luca e Paolo insieme a Mia Ceran, con la partecipazione di Ubaldo Pantani. La formula de Ilfa 90 sarà quella del, nel quale nove ex calciatori, protagonisti inA dagli anni Settanta ad oggi, si sfideranno in un gioco che, tra ironia ed un’inevitabile passione per il calcio, ripercorrerà i 90 anni dela girone unico, fatto di storie, di personaggi e di persone che hanno fatto la storia italiana dello sport più seguito al mondo. Sarà l’occasione per festeggiare il calcio italiano a tutto tondo, con il ricordo di partite ...

