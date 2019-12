MattiaBriga : Buon Natale Buon Natale Gaia e Camilla Buon Natale Giulio Buon Natale Gabriele Buon Natale Stefano Buon Natale a… - MattiaBriga : Un bacio al cielo per Gaia e Camilla. Un abbraccio sincero e profondo ai loro genitori. Una tragedia. - TelevideoRai101 : Genitori Gaia: rispettate nostro dolore -

"La morte di un figlio è talmente innaturale da aver reso la nostra condizione indicibile. Anche per questo non abbiamo parlato con nessuno e oggi chiediamo rispetto per ile silenzio". Così, attraverso il loro legale Giulia Bongiorno, idi, una delle due 16enni morte in un incidente a Roma. "Quando troveremo le parole diremo la nostra sulle tante ricostruzioni diffuse dai media con leggerezza -proseguono-era piena di gioia di vivere, era anche matura e responsabile".(Di venerdì 27 dicembre 2019)