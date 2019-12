Freddo record in Cina | a Huzhong registrata temperatura di -53 | 2 gradi

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Non solo in Italia ma anche nel resto del mondo l’inverno continua a farsi sentire; in particolar modo indove negli scorsi giorni ilha toccato nuovifacendo registrare le temperature più basse degli ultimi cento anni. A finire sulle prime pagine dei giornali di Pechino è stata infatti la città di, che il 22 dicembre ha visto i suoi termometri segnare l’incredibiledi -53,2centi. Un valore eccezionale anche per una località come questa abituata ai climi rigidi.Nella città, situata all’estremo nord del Paese vicino al confine con la Russia e facente parte della prefettura di Daxing’anling, i residenti sono abituati ad ondate di gelo intenso ma lache si è toccata nel giorno del solstizio d’inverno non venivadal 1913. In media, la...

