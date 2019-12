Finisce la tregua natalizia Nel weekend torna il gelo

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Da qualche giorno l'Italia è stata raggiunta da una grande figura anticiclonica a garanzia di un tempo via via più stabile e soleggiato. Ma nel corso del, il temporaneo innalzamento verso la Scandinavia dell'anticiclone permetterà l'arrivo di aria gelida direttamente dal Polo Nord. Aria che punterà principalmente a raffreddare tutti i versanti orientali, ma non solo. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che da venerdì sera l'aria fredda farà peggiorare il tempo su Marche, Abruzzo e Molise con l'arrivo di temporali e locali grandinate. Sabato la Tramontana e il Grecale impetuosi porteranno rovesci e temporali a carattere sparso su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. La neve potrà scendere fin verso la collina e nelle precipitazioni più forti potrà comparire anche su pianura e coste. Sul resto delle regioni il sole ...

