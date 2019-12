Clamoroso a Catania | messaggio whatsapp ai calciatori | “Trovatevi un’altra squadra…”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Che la situazione anon sia delle migliori, allo stato attuale, è risaputo. Ma la notizia dell’ultim’ora, se confermata, pare possa mettere una pietra tombale sulla gestione societaria della compagine siciliana. Sembra infatti che la società abbia inviato aietnei uncon il seguente contenuto: “Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società…. Il CalcioSpa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita delè primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre ...

