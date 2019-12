Cagnolina traumatizzata si nasconde in un angolo per non essere vista (Di venerdì 27 dicembre 2019) Dal Riverside Animal Shelter ci arriva una storia davvero molto triste. E che riguarda una povera Cagnolina traumatizzata che aveva talmente tanta paura degli esseri umani da nascondersi in un angolo del rifugio dove era stata accolta per non essere vista. Era così timida da non riuscire a guardare le persone in faccia. Hannah ha poco più di due anni. E’ un pastore tedesco dal colore rosso, che ha sempre lo sguardo basso. Chissà per quale motivo si comporta così: potete immaginare cosa ha dovuto soffrire nella sua vita per avere una reazione di questo tipo, per voler fuggire il più lontano possibile per sparire alla vista di tutti i volontari e dei visitatori del rifugio? Quando i volontari cercano di avvicinarsi ad Hannah lei non li guarda. Comincia a fissare il muro, a ignorare le persone, anche se la chiamano o se fanno di tutto per poter attirare l’attenzione della ... Leggi la notizia su bigodino

