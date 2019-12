Bus è fermo al semaforo e 98enne chiede di salire Ma l' autista non apre le porte

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Francesca Bernasconi L'anziana: "Sono solo un peso". Ma il regolamento vieta agli autisti di aprire lefuori dalle fermate stabilite Capelli bianchi, bastone alla mano e andatura tremolante. Ha 98 anni e 9 figli e si muove ancora per Firenze da sola, coi mezzi pubblici. Ma questa volta, il pullman 35 le ha chiuso lein faccia. E l'anziana signora è rimasta in strada, la sera della vigilia di Natale. La storia è stata raccontata alla Nazione da una testimone, che ha aiutato l'anziana donna in quei momenti. Monica, una negoziante del centro nota un'anziana che abita vicino a casa sua. Sembra agitata e, infatti, confida alla donna di essere preoccupata: deve attraversare i viali per andare al capolinea del bus 35, ma i semafori durano troppo poco. Così, Monica si offre di accompagnare la signora. "Siamo arrivate sui viali, la signora ha provato ad accelerare il ...

giusepp28331069 : @Corriere Però al corriere non l’hanno “mai”attaccata per questo.... per buche, monnezza,bus, metro.e mi fermo. Dim… - Marco_Zum : #ineducazione a Roma #bus fermo impossibilitato a passare per parcheggi allegri - Valerio_Bazze : @ObakaNerd Belin ma eri lì anche te? Pure io ho assistito (involontariamente) alla cosa, con tanto di babbo Natale… -