Allan porta Paredes a Napoli?

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Leandroè uno dei prossimi obiettivi di mercato del, anche se non risulta essere propriamente tra i primi della lista sul taccuino di Giuntoli. Tra le varie trattative che ilsta cercando di mettere su per fornire a Gattuso un rinforzo per la mediana, c’è comunque l’ex Roma. La concorrenza da superare è quella della Juventus, che sembra già più vicina al giocatore. C’è però una soluzione che ilpuò adottare per superare i bianconeri. Stando alle ultime indiscrezioni, il club azzurro potrebbe concedere al Paris Saint-Germain una prelazione in caso di cessione in estate dei big presenti attualmente nella rosa. Si parla nella fattispecie di, da tempo cercato dai francesi. Il brasiliano è praticamente in rottura con ildopo l’ammutinamento di novembre e il goal a Sassuolo non basta per risolvere la situazione. Potrebbe essere ...

infoitsport : Napoli, Allan porta Gattuso alla vittoria: il ribelle si è ribellato - Claudione_B : RT @CalcioPillole: #SassuoloNapoli 1-2 Il Napoli riparte con il cuore da Reggio Emilia. Un tempo ciascuno con il #Sassuolo che domina i pri… - FansCalcio : Napoli, Allan porta Gattuso alla vittoria: il ribelle si è ribellato -