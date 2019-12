Orsetti dei defunti

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Non è mai facile dire addio. Tuttavia, una giovane donna ha creato un modo ingegnoso per onorare la memoria dei nostri familiari, compresi i nostri cuccioli. Mary MacInnes è la creatrice di Teddy Bears of Memory. Mary vive nella città di Edimburgo in Scozia. “Ero da un amica, mi sono seduta sul suo letto e ho visto quel tenero orsetto, l’ho abbracciato istintivamente ma quando lei mi ha visto mi ha detto con tono secco di lasciare quell’orsetto. Quando mi ha spiegato perché ha avuto quella reazione, mi sono venuti i brividi.” ha confessato un amica di Mary Grazie al suo talento e creatività può prendere gli abiti più caratteristici di qualcuno e trasformarli in un bellissimo animale di peluche che ci ricorderà sempre i nostri cari. “Il mio consiglio di scegliere i vestiti è di immaginare i loro cari nei loro momenti felici. Immagina cosa ...

