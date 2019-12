Mondragone | esplode una bombola del gas | morto anche il secondo ustionato

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sale a due il bilancio delle vittime nell'esplosione di unadel gas in via Tessaglia a, nel Casertano. Biagio Consales èdopo una settimana di agonia. Due donne rimaste ferite sono ancora in ospedale. Il settantenne è deceduto durante le Feste di Natale, a causa delle gravi ustioni riportate.

