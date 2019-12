Mario Mandzukic | l’addio alla Juventus con un lungo messaggio | “Giocare qui un

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019)lascia lae va all’Al Duhail di Doha. La trattativa si è conclusavigilia di Natale con la firma dell’attaccante croato postata sul sito ufficiale del club qatariota che ha immortalato il momento in cui il vicecampione del mondo sottoscriveva il passaggiosua nuova squadra. Per il 33enne si interrompono così circa quattro anni e mezzo in bianconero. Una lunga esperienza fatta di 4 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe vinte, oltre a 44 gol segnati.ha voluto ricordare questi 4 anni di vittorie in bianconero con undi addio in cui ha ringraziato l’ex allenatore Massimiliano Allegri e l’ex amministratore delegato Beppe Marotta, oggi all’Inter, dimenticandosi dell’attuale Cfo della, Fabio Paratici, e soprattutto del presidente Andrea Agnelli. “È impossibile riassumere quattro anni e ...

Eurosport_IT : 'E' stato un privilegio giocare per la @juventusfc e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che prov… - tancredipalmeri : Ringrazia tutti Mario Mandzukic tranne 3 persone: Sarri (ma non l’ha conosciuto); ma soprattutto mancano Paratici… - RaiNews : Quattro stagioni e mezzo alla #Juventus che hanno permesso al centravanti croato di vincere quattro scudetti e tre… -