Le dimissioni di Fioramonti tra disamoramento e veleni

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ildi Lorenzoparte da lontano. Forse prima ancora della sua nomina a ministro dell’Istruzione. E culmina oggi con una lettera ai suoi fan su facebook nella quale assicura che continuerà a battagliare sulle tematiche delle scuola anche da deputato semplice della Repubblica. In sostanza, anche senza la casacca del Movimento che gli ha consentito di farsi eleggere e di varcare l’ingresso di Montecitorio.A tutti infatti era apparso quanto meno fuori luogo comunicare prima ancora di giurare da titolare del dicastero di viale Trastevere, con una serie di interviste ai principali quotidiani, che si sarebbe dimesso nel caso non avrebbe ottenuto tre miliardi di fondi per la scuola. “Ma come ha potuto fare, in quel contesto, con un governo appena nato?”, si domandano oggi con insistenza i suoi detrattori dentro a un gruppo parlamentare, ...

Capezzone : La notizia nella lettera di #Fioramonti non sono le dimissioni, ma il delirio fiscale. Non gli bastavano sugar tax… - chedisagio : ?? Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha dato le dimissioni - petergomezblog : Fioramonti, le dimissioni del ministro dell’Istruzione. A settembre aveva detto che per far sopravvivere la scuola… -